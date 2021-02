Vendredi, tout est permis avec Arthur - Spéciale stars à nu

En savoir plus sur Arthur

Ils se sont déshabillés dans « Stars à nu », ils vont aussi se mesurer aux épreuves de « Vendredi tout est permis ». Cartman - Gil Alma - Laurent Maistret - Vincent Desagnat - Christophe Beaugrand - Camille Lacourt- Jeanfi Janssens ont embarqué avec eux Chris Marques pour répondre à l’invitation d’Arthur. L’occasion pour eux de promouvoir le dépistage précoce du cancer du côlon, qui touche plus de 40 000 personnes par an en France. Une soirée de pure bonne humeur pour continuer la lutte contre les cancers masculins. Parce que c’est vendredi et « Vendredi tout est permis avec Arthur » !