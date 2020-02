Vendredi, tout est permis avec Arthur - Spéciale Stars à nu

Après s'être dévoilées pour la bonne cause dans Stars à nu, Alessandra Sublet, Marine Lorphelin, Nadège Beausson-Diagne, Fanny Leeb, Maddy Burciaga, Firmine Richard, Mareva Galanter et Héloïse Martin vont se donner rendez-vous sur le plateau de Vendredi tout est permis. Les huit personnalités seront accompagnées de Chris Marques pour continuer la soirée dans la bonne humeur tout en rappelant le message de prévention contre le cancer du sein.Pour cette soirée vraiment pas comme les autres, Arthur leur a préparé des épreuves sur mesure : Let's Dance, Défilé de mode, AirSong, Qui suis-je ?Toutes vont répondre avec humour aux questions les plus intimes, mettre à jour des talents parfois surprenants et chanter les plus grands tubes à leur façon.Charmé par ce casting, Issa Doumbia fera même irruption sur le plateau pour partager avec elles leurs fous rires et participer à la lutte contre le cancer du sein.Une soirée totalement inédite où les femmes sont plus que jamais à l'honneur parce que c'est vendredi et Vendredi tout est permis avec Arthur !

