Vendredi, tout est permis avec Arthur - Spéciale Stars à nu

Ils se sont déshabillés dans Stars à nu, ils vont aussi se mesurer aux épreuves de Vendredi, tout est permis. Baptiste Giabiconi, Philippe Candeloro, Bruno Guillon, Satya Oblette, Alexandre Devoise, Franck Semonin ont embarqué avec eux Chris Marques pour répondre à l'invitation d'Arthur.L'occasion pour eux de passer le message du dépistage du cancer du testicule et de la prostate, mais aussi de se montrer solidaires dans le Décor Penché, autour du Speed Quiz ou sur les chorégraphies les plus folles.Alexandre Devoise va improviser un TV achat à hurler de rire, Bruno Guillon, Baptiste Giabiconi et Satya Oblette vont lever le voile sur des confidences inavouables… Une soirée de pure bonne humeur pour continuer la lutte contre les cancers masculins.Parce que c'est vendredi et Vendredi, tout est permis avec Arthur !

