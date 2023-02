Vendredi, tout est permis avec Arthur - Sport song spéciale Fight

Pour changer du karaoké classique, Arthur et ses équipes ont imaginé une épreuve où Camille Cerf, Cartman, Vincent Desagnat et Dani vont devoir faire des exercices de sport pour atteindre le micro et chanter. La chanson n'est pas qu'une activité de voix dans VTEP ! Extrait de Vendredi tout est Permis.