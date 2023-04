Vendredi, tout est permis avec Arthur - Tareek et Edgar-Yves consultent un sexologue

C'est fou comme avec de simples lettres nous pouvons créer des sketchs géniaux ! Bruno Guillon, Tareek et Edgar-Yves vont devoir créer une histoire en commençant chaque phrase par la lettre A puis B et C … jusqu'à la lettre Z ! Quelle histoire nos invités vont nous préparer ? Extrait de Vendredi tout est Permis.