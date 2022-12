Vendredi, tout est permis avec Arthur - Tire Nappe avec Julien Arruti, Az, Tarek Boudali, Vanessa Guide, Just Riadh, Inès Reg

Dans cette épreuve, les invités vont devoir retirer la nappe d'une table remplie de vaisselle. Évidemment l'objectif est de conserver le plus de vaisselle sur la table. Qui de Julien Arruti, Az, Tarek Boudali, Vanessa Guide, Just Riadh et Inès Reg remportera cette épreuve ? Extrait de Vendredi tout est Permis.