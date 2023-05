Vendredi, tout est permis avec Arthur - Un nouveau blind test très sadique

Comment rendre un Blind Test intéressant ? Arthur et son équipe ont imaginé un Blind Test spécial. La compétition entre Farid Chamekh, Matthias Dandois, Bruno Guillon, Axelle Laffont, Manu Levy, Antonia de Rendinger et Tony Saint Laurent est lancée ! Les invités vont devoir courir pour buzer le plus vite possible et répondre à la question. En cas de bonne réponse, il faut éliminer un invités de l'épreuve. Extrait de Vendredi tout est Permis.