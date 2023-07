Vendredi tout est permis avec Florent Peyre du 21 juillet 2023

Le génial Florent Peyre prend le contrôle de « Vendredi tout Est Permis » ! Edgar-Yves, Ines Vandamme, Patrick Chanfray, Mélissa Billard, Vincent Piguet et Yann Guillarme ont dit oui pour faire de cette soirée un grand n’importe quoi. Florent Peyre a choisi ses épreuves préférées pour vivre près de 2 heures de pure folie : VTEP Chef, Décor Penché, Photomime, Speed Quiz, ABC Story… et une Sérénade complètement dingue ! Florent Peyre et ses amis vous invitent à venir jouer, rire et s’amuser dans une soirée déjanté 100% Florent, parce que ce soir c’est : « Vendredi Tout Est Peyre-mis ! ».