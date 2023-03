Vendredi, tout est permis avec Arthur - "Very Bad potes" avec Kad Merad, Virginie Hocq, Philippe Lelièvre et Rachid Badouri

Nous avons tous vu des bandes annonces dans notre vie, mais les bande annonce improvisé des films de VTEP sont toujours les plus drôles. Ce soir "Very Bad potes" est interprétée par Kad Merad, Virginie Hocq, Philippe Lelièvre et Rachid Badouri ! Extrait de Vendredi tout est Permis.