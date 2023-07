Vendredi, tout est permis avec Arthur - Viktor Vincent mentalise Inès Vandamme

Arthur est passionné de magie ! Grâce à vendredi tout est permis, il peut faire découvrir des magiciens talentueux et en plus profiter du spectacle ! Pour cette émission, c'est Viktor Vincent qui va s'occuper de faire tourner la tête de Vincent Piguet, Melissa Billard, Yann Guillarme, Patrick Chanfray, Ines Vandamme et Edgar Yves. Extrait de Vendredi tout est Permis du 21 juillet 2023 avec Florent Peyre.