Vendredi, tout est permis avec Arthur du 6 janvier 2023

Ce soir dans VTEP, Arthur reçoit : Patrick Chanfray, Jovany, Majid Berhila, Tareek, Laurie Peret et Issa Doumbia. Ils vont vous régaler sur des nouvelles épreuves comme le "Pita Challenge", le "Tabouret Musical", et "Panique à L'Hôpital" et des épreuves d'improvisation le "Quiz Imitateur", le "À Perdre Haleine" et le "Le Dernier Mot", mais aussi des épreuves iconiques comme le "À Vendre". Vous allez même vivre un moment magique avec Antonio et un sketch de Tareek. Vendredi tout est Permis du 9 janvier 2023 avec Arthur.