Vendredi, tout est permis avec Arthur du 14 juillet 2023

Arthur accueille de soir Baptiste Giabiconi, Titoff, Meryem Benoua, Mr Nouar, Cartman, Iris Mittenaere et Issa Doumbia. Ils sont prêt pour vous proposer une soirée remplie de jeux amusants, de défis comiques et de moments de rire et de divertissement. Ce soir des épreuves plus folles les une que les autres auront lieu sur le plateau de VTEP. Vous allez même vivre un moment incroyable avec Gus et un sketch inédit d'Edgar-Yves. Vendredi tout est Permis du 14 juillet 2023 avec Arthur.