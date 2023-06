Vendredi, tout est permis avec Arthur du 23 décembre 2022

En savoir plus sur Arthur

Ce soir dans VTEP, Arthur va faire la fête avec : Zatis, David Azria, Majid Berhila, Geremy Credeville, Anne-Sophie Girard et Jhon Rachid. Ils vont vous faire rire sur des quiz comme le "Quiz Imitateur" et "Electro Quiz", sur des challenges dans le "Pita challenge" et le "Name Dropping" ,toujours des improvisations dans le "Love Panic" mais aussi des nouvelles épreuves comme "Le Post-it" et le "Qui suis-je ? 2.0". Ils auront aussi la chance d'être subjugués par Antonio. Vendredi tout est Permis du 10 décembre 2022 avec Arthur.