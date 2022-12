Vendredi, tout est permis avec Arthur du 23 décembre 2022

En savoir plus sur Arthur

Majid Berhila, Nash, Ilyes djadel, Vincent Desagnat, Tareek, Anne-Sophie Girard et Issa Doumbia rejoignent Arthur sur le plateau de VTEP. Ils vont découvrir de nouvelles épreuves comme le "Balai Musical" et le "Quiz Imitateur", des épreuves à la chaîne avec le "Articule à la chaîne" des épreuves de rapidité comme le "Blind test 1 sec" et évidemment des impros dans "À vendre","ABC Story" et la "Sérénade". Klek Entos va venir éblouir les invités. Vendredi tout est Permis du 23 décembre 2022 avec Arthur.