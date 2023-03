Vendredi, tout est permis avec Arthur du 24 mars 2023

En savoir plus sur Arthur

Pour ce VTEP inédit, Arthur reçoit : Tareek, Camille Lavabre, Certe Mathurin, Vincent Desagnat, Cartman, Anne-Sophie Girard et Issa Doumbia. Ils vont jouer à une nouvelle épreuve : La roue de la Promo. Ils vont aussi jouer à des jeux mythiques comme l'ABC Story et le décor penché. Le public de VTEP va profiter de quelques minutes de stand up avec Certe Mathurin ainsi qu'un tour de magie époustouflant de Klek Entos. Vendredi tout est Permis du 24 mars 2023 avec Arthur.