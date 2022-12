Vendredi, tout est permis avec Arthur - du 30 décembre 2022

En savoir plus sur Arthur

Ils sont venus faire la fête avec Arthur ce soir. Majid Berhila, Donel Jacksman, Anne-Sophie Girard, Jhon Rachid, Karima Charni, Christophe Licata et Titoff sont là pour jouer au Speed Quiz, Le Blind Test 1 sec. Ils vont danser et seront mentalisés par Viktor Vincent. Mais ils vont aussi vivre une scène inédite dans "In The Dark". Enfin Arthur va les piéger dans une session de Air Song ! Vendredi tout est Permis du 30 décembre 2022 avec Arthur.