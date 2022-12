En savoir plus sur Arthur

Pour ce VTEP inédit, Arthur reçoit : Jhon Rachid, Camille Cerf, Tareek, Roman Doduik, Baptiste Giabiconi, Clara Morgane et Edgar Yves. Ils vont jouer à de nouvelles épreuves comme le VTEP Chef, Pita Challenge et les Nominés sont... Ils vont aussi jouer à des jeux mythiques comme l'ABC Story et le dernier mot. Ils vont même être subjugués par Achille le magicien. Vendredi tout est Permis du 17 décembre 2022 avec Arthur.