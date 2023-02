Vendredi, tout est permis avec Arthur - VTEP BAC spéciale Le grand cirque

Le VTEP BAC reprend le principe du petit Bac sur les thématiques suivantes : Prénom, Animal, Pays, Mot Doux, Célébrité, Bruit, Vêtement, Titre de chanson, Objet sur le plateau. Tareek, Booder et les enfants vont ensuite remplir le plus vite possible les catégories en fonction de la lettre donner par Arthur. Le plus rapide remporte la victoire. Extrait de Vendredi tout est Permis.