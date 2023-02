Vendredi, tout est permis avec Arthur - VTEP Buzz spéciale Caliente

La compétition du VTEP BUZZ entre Zatis, Yoann Riou, Manu Levy, Maëva Coucke, Élodie Gossuin, Booder et Majid Berhila est lancée ! Les invités vont devoir courir pour buzer le plus vite possible et répondre à la question. En cas de bonne réponse, il faut éliminer un invités de l'épreuve. Qui sera le grand gagnant du VTEP BUZZ ? Extrait de Vendredi tout est Permis.