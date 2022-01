Vendredi, tout est permis avec Arthur - VTEP - Flirt

Arthur vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de « Vendredi tout est permis » spécial flirt avec des invités d'exception : Kevin Razy, Anne-Sophie Girard, Philippe Lelièvre, Bruno Guillon, Kamel Ouali, Iris Mittenaere et Cartman.Au programme, de grands moments de rires et de délires avec Arthur et ses invités...