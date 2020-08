Vendredi, tout est permis avec Arthur - VTEP - Les moments forts spécial FREE STYLE

En savoir plus sur Arthur

Arthur vous donne rendez-vous pour un "Vendredi tout est permis" spécial les meilleurs moments Free Style ! Au programme : vivez ou revivez de grands moments de rires et de délires, le tout en compagnie d'invités d'exception : Florent Peyre, Jarry, Chris Marques, Caroline Receveur, Artus, Anggun, Fauve Hautot, Camille Lellouche, Bruno Guillon, Maeva Coucke, Tom Leeb, Gérémy Crédeville, Issa Doumbia, Cartman, Camille Cerf, Baptiste Giabiconi et bien d’autresNotre joyeuse bande relèvera avec humour et dérision les défis de l'émission : Speed-Quiz, Décor Penché, Décollage immédiat, Air Song, Casting Pub, Le Grand frisson…Vous l'aurez compris, ce vendredi encore, tout est permis et la bonne humeur garantie !