Vendredi, tout est permis avec Arthur - VTEP - Les moments forts spécial LES FOUS RIRES

Arthur vous donne rendez-vous pour un "Vendredi tout est permis" les moments forts spécial Fous Rires ! Au programme : de grands moments de rires et de délires, le tout en compagnie d'invités d'exception : Artus, Shy'm, Ahmed Sylla, Michaël Youn, Camille Lou, Florent Peyre, Claudia Tagbo, Tarek Boudali, Issa Doumbia, Manu Levy, Cartman, Titoff, Virginie Hocq, Tony Saint Laurent, Jeanfi Janssens, Anaïs Grangerac, Bruno Guillon et bien d’autresNotre joyeuse bande relèvera avec humour et dérision les défis de l'émission : Amuse-bouche, Speed Quiz, Décor Penché, Qui suis-je ? Casting Pub, Tour de table…Séquences cultes en perspective ! Vous l'aurez compris, ce vendredi encore, tout est permis et la bonne humeur garantie !