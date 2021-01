Vendredi, tout est permis avec Arthur - VTEP - Les moments forts spécial TEAM

En savoir plus sur Arthur

Arthur vous donne rendez-vous pour un numéro de Vendredi tout est permis « Les Moments Forts Spécial Team" ! Retrouvez les meilleurs moments avec beaucoup de rires et de délires, le tout en compagnie d'invités d'exception : Baptiste Lecaplain, Issa Doumbia, Ahmed Sylla, Cartman, Jarry, Claudia Tagbo, Iris Mittenaere, Cyril Feraud, Artus, Shy'm, Anne-Sophie Girard, Tony Saint-Laurent, Arnaud Tsamère, Florent Peyre, Camille Cerf, Camille Lou et d’autres encoreNotre joyeuse bande relèvera avec humour et dérision les nombreux défis de l'émission : Décor Penché, Speed Quiz, Casting Pub, ABC Story, Let’s Dance Sumo, Photomime, Articule à la chaîne, Amuse-Bouche, Décollage Immédiat et tant d’autres.... Vivez ou revivez ces séquences déjà devenues cultes pour certaines ! Rendez-vous pour un VTEP à hurler de rire pour une soirée totalement folle. Parce que le vendredi... tout est permis avec Arthur !