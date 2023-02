Vendredi, tout est permis avec Arthur - VTEP Mission spatiale du 03 février 2023 (Partie 1)

Iris Mittenaere, Tarek Boudali, Reem Kherici, Julien Arruti, Philippe Lacheau, Florent Peyre, Shy’m et Elodie Fontan sont prêts pour cette soirée exceptionnelle. Un casting détonant pour un concentré de bonne humeur et de rire. Entre décollage immédiat, Photomime, le dernier mot et Articule à la chaîne Jenifer viendra chanter ses plus grands hits sur le plateau. Vendredi tout est Permis Mission spatiale du 03 février 2023 Avec Arthur (Partie 1).