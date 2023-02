Vendredi, tout est permis avec Arthur - VTEP Mission spatiale du 03 février 2023 (Partie 2)

Iris Mittenaere, Tarek Boudali, Reem Kherici, Julien Arruti, Philippe Lacheau, Florent Peyre, Shy’m et Elodie Fontan vont laisser leur place à Cartman, Issa Doumbia, Inès Vandamme, Chris Marques, Black M, Camille Cerf et pour la première fois : Indira Ampiot, Miss France 2023. Ils vont pouvoir participer au décor penché spatial de cette soirée, faire un ABC Story en apesanteur et profiter d'un live inédit d'Amir et Black M. Vendredi tout est Permis Mission spatiale du 03 février 2023 Avec Arthur Partie 2.