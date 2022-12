Arthur ou Christophe Beaugrand En savoir plus sur

La soirée spéciale Noël se termine avec Geremy Credeville, Anaïs Grangereac, Bruno Guillon, Christophe Beaugrand, Booder, Adil Rami, Issa Doumbia et Tayc. Avant de partir, ils vont jouer au One Word Song, Speed Quiz, Les Mots Interdits, Garde le rythme et pour finir ils seront mentalisés par Viktor Vincent et Gus. Vendredi tout est Permis Spécial Noël La Suite du 16 décembre 2022 avec Arthur.