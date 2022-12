Pour cette soirée spéciale Noël Arthur est accompagné par : Iris Mittenaere, Booder, Ines Vandamme, Florent Peyre, Chris Marques, Virginie Hocq et Cartman. Évidemment Arthur va vous faire plaisir toute la soirée et les invités vont jouer ensemble toute la soirée. Entre Quiz Imitateur, le Dernier Mot, le Photomime et seront éblouies par Klek Entos. Vendredi tout est Permis Spécial Noël du 16 décembre 2022 avec Arthur Partie 1.