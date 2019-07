Vendredi, tout est permis avec Arthur - VTEP Paradise

Arthur vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de Vendredi tout est permis ! Au programme, de grands moments de rires et de délires, le tout en compagnie d'invités d'exception : Alexandra Rosenfeld, Just Riadh, Cartman, Vincent Desagnat, Bruno Guillon, Camille Cerf et Cyril Féraud. Notre joyeuse bande relèvera avec humour et dérision les défis emblématiques de l'émission et de nouvelles épreuves notamment dans un décor à 360°. Séquences cultes en perspective ! Vous l'aurez compris, ce vendredi encore, tout est permis et la bonne humeur, garantie !