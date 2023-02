Vendredi, tout est permis avec Arthur - VTEP Reverse spéciale Fight

Êtes-vous capable de reproduire une action dans le sens inverse ? Commencer par la fin puis finir par le début n'est pas une chose facile. Camille Cerf, Edgar-Yves, Cartman, Vincent Desagnat, Nico Capone et Dani vont tenter de reproduire une course de saut de haies en reverse. Quel invité réalisera la meilleur course ? Extrait de Vendredi tout est Permis.