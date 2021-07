Vendredi, tout est Virginie Hocq

Exceptionnellement, Virginie Hocq prend les commandes de "Vendredi tout est permis" pour un numéro inédit ! Au programme, de grands moments de rires et de délires, le tout en compagnie d'invités d'exception : Gérémy Crédeville, JC Mulier, Jovany, Cécile Giroud, Antonia de Rendinger et Philippe Lelièvre. Notre joyeuse bande relèvera avec humour et dérision les défis de l'émission : Tok Tok Dance, Photomine, Speed Quiz ou encore ABC Story... Séquences cultes en perspective ! Virginie Hocq et ses invités vont tout donner pour offrir une soirée de pur délire parce que : "Vendredi tout est Virginie Hocq" !