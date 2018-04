Vitaa et son premier amuse-bouche 😍

AMUSE-BOUCHE - Devinez Boue- Papillon - un coup de bambou 
 Vitaa et Philippe LeliĂšvre alias Le Dos commencent la soirĂ©e avec l'Ă©preuve de l'amuse-bouche. Une Ă©preuve dont le but est de faire deviner Ă la personne d’en face une phrase. Mais pas facile quand il faut articuler avec un Ă©carteur de dentiste dans la bouche. Quand vous serez chez le dentiste avec l'Ă©carteur, essayez et dites Beau-pĂšre
. Ce soir c’est aussi Antonia de Rendinger et Andy Cocq qui nous font une belle dĂ©monstration de communication ! Extrait du REPLAY de Vendredi tout est permis spĂ©ciale autour du monde du 13 avril 2018