« Vivre d’amour et d’eau fraîche » et « mettre la bague au doigt » version VTEP !  

Le « Articule à la Chaîne » est de nouveau mis à l’honneur dans Vendredi tout est permis. Pour cette soirée Spéciale Amour, Arthur a concocté à la joyeuse bande deux expressions avec pour thème principal : l’amour. La première expression à deviner et « Vivre d’amour et d’eau fraîche ». Et vous allez voir que les invités ont vraiment l’esprit tordu… Place ensuite à l’expression « mettre la bague au doigt » qui s’est transformée en « Avoir la paille au c** ». On vous laisse découvrir cette séquence magique. Vous l'aurez compris, ce vendredi encore, tout est permis et la bonne humeur, garantie ! Extrait du REPLAY de VENDREDI TOUT EST PERMIS du 28 juillet 2017.