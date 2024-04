VTEP - 4 prisonniers en cavale

Sur le même principe que l'ABC story, les invités vont devoir chanter une chanson qui commence par A puis B et C... C'est maintenant à Jean-Philippe Janssens, Anne Sophie Girard, Franglish, Tareek, Christophe Beaugrand, Camille Cerf et Bruno Guillon de pousser la chansonnette ! Extrait de Vendredi tout est Permis.