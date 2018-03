VTEP ACADEMY - un télé-crochet bien penché 🎤

LE DECOR PENCHE - Voici la séquence que l’on ne présente plus : l’épreuve du décor penché ! Séquence culte de Vendredi tout est permis où Arthur raconte un scénario à ses invités qui doivent suivre ses actions dans un décor incliné, le but est bien sûr de provoquer des chutes. Ce soir c’est au tour des invités exceptionnels, Gérémy Crédeville, Antonia de Rendinger, Cartman, Camille Lou et Andy Coq. sur le thème de La VTEP Academy ! Vous l'aurez compris, tout est permis et dans la bonne humeur ! Extrait du REPLAY de VENDREDI TOUT EST PERMIS - Spéciale Tubes du 30 mars 2018