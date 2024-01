VTEP - Best of spécial Divorce Club #1

Toute l'équipe de "Divorce Club" débarque sur le plateau de Vendredi tout est permis. Pour la sortie tant attendue de la comédie de l'année, Arthur accueille Michaël Youn, Arnaud Ducret, Françoix-Xavier Demaison et Caroline Anglade, Cartman, Ornella Fleuri et Vincent Desagnat. Pour l'occasion, Arthur a préparé une soirée exceptionnelle et les invités vont tout donner sur le célèbre Décor Penché comme dans le Speed Quiz ou sur la piste du Let's Dance. Tout au long de l'émission, découvrez les épreuves les plus dingues et passez une soirée pleine de fous rires ! Rendez-vous pour un VTEP à hurler de rire avec Arthur et ses invités pour une grande soirée totalement folle. Parce que le vendredi... tout est permis, avec le "Divorce Club" ! Voici la première partie du meilleur de cette soirée !