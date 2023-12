VTEP - Issa invente une nouvelle formule du dernier mot

Nick Mukoko, Iris Mittenaere, Majid Berhila, Baptiste Giabiconi, Gwendal Marimoutou, Lola Dubini et Issa Doumbia vont s'affronter un par un. Arthur va donner un thème et les invités vont devoir donner le plus de réponse. À la fin du temps imparti, l'invité qui aura donner la dernière réponse gagne la manche ! Extrait de Vendredi tout est Permis.