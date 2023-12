VTEP - Klek Entos détruit le plateau de VTEP pendant son tour

Arthur est passionné de magie ! Grâce à vendredi tout est permis, il peut faire découvrir des magiciens talentueux et en plus profiter du spectacle ! Pour cette émission, c'est Klek Entos qui va s'occuper de faire tourner la tête de Tareek, Caroline Vigneaux, Christophe Licata, Chris Marques, Inès Vandamme et Cartman. Extrait de Vendredi tout est Permis spéciale Noël 2023.