VTEP - Le Best of de la soirée spéciale Noël 2022

Arthur vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de Vendredi tout est permis, spécial "Noël 2022" ! Au programme, de grands moments de rires et de délires, le tout en compagnie d'invités d'exception : Iris Mittenaere, Booder, Ines Vandamme, Florent Peyre, Chris Marques, Virginie Hocq, Geremy Credeville, Anaïs Grangereac, Bruno Guillon, Christophe Beaugrand, Adil Rami, Issa Doumbia,Tayc et Cartman. Notre joyeuse bande relèvera avec humour et dérision les défis de l'émission : Speed Quiz, ABC Story, Mime en Bouche, Le Décor Penché... Séquences cultes en perspective ! Voici le meilleur de cette soirée