VTEP - Le public participe au photomime de Noël

Dans cette épreuve, Tareek, Caroline Vigneaux, Christophe Licata, Chris Marques, Inès Vandamme et Cartman vont devoir deviner les images grâce au public ! Mais quand plus de 10 personnes miment une photo, la tâche est tout de suite plus ardue. Quelle équipe fera deviner le plus d'image ? Extrait de Vendredi tout est Permis spéciale Noël 2023.