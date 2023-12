VTEP Noël 2023 - Partie 2

Booder, Florent Peyre, Ahmed Sylla, Camille Lou, Chantal Ladesou, Geremy Credeville, Iris Mittenaere vont continuer de danser jouer et chanter tous ensemble, mais il est temps pour eux de donner tous leurs voeux de Noël et de laisser place à Tareek, Caroline Vigneaux, Christophe Licata, Chris Marques, Inès Vandamme et Cartman. Une toute nouvelle soirée de noël commence sur le plateau de VTEP ! VTEP spéciale Noël du 22 décembre 2023 - Partie 2