VTEP ROAST du 23 décembre 2023

Patrick Chanfray, Antonia de Rendinger, Tareek, Manu Levy, Kevin Razy vont se prêter au jeu du "roast". Arthur va ce soir activer le bouton roast. Et ce soir les sociétaires vont pouvoir appuyer sur ce bouton pour dire tout ce qu'ils ont sur le cœur à Arthur. Ils vont toujours jouer à des épreuves farfelues, mais aussi se venger de toutes ses années de décor penché, d'In the dark, de décollage immédiat et bien plus ! Vendredi tout est Permis du 23 décembre 2023 avec Arthur.