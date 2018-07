Wesh ! Jarry et Tarek Boudali, un buzz-buzz caille-ra et rap !

CASTING PUB - Nos invités vont devoir interpréter des publicités… Deux humoristes, Jarry et Tarek Boudali , ont cette fois-ci le défi d’inventer une publicité pour une marque de buzz-buzz… Jarry et Tarek Boudali s'en donnent à cœur joie avec l'accent bien entendu… Et ce sont les deux comparses qui font appel à leurs talents de comédien et d’improvisations pour vendre au mieux ce produit. Vous l'aurez compris, tout est permis et dans la bonne humeur! Extrait du REPLAY de VENDREDI TOUT EST PERMIS - SPECIALE JEUX TV du 15 septembre 2017