WOW – Un papi-rock devient la star du groupe avec Issa Doumbia, Bruno Guillon et Thaïs !

AIR BAND – Quand les invités se prennent pour des stars de rock, ils ne le font pas à moitié. Issa Doumbia, Thaïs et Bruno Guillon invite une personne du public, Yves, à venir jouer avec eux dans leur groupe appelé « Les Yvettes » ! A tour de rôle ils chantent, jouent de la basse et de la guitare et se mettent dans la peau de vraies stars ! Et Yves est à fond et offre une prestation légendaire sur La Compagnie Créole ! Le public est conquis. – Extrait du replay de Vendredi Tout Est Permis avec Arthur, spéciale Pyjama Party du vendredi 14 décembre.