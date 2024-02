Thriller • Fiction étrangère

Après la faillie et la mort de son mari, Amelia décide d'emménager avec son fils Rex dans le quartier très cossu. Tandis qu'ils essayent de s'adapter à leur nouvelle vie et de s'intégrer, Rex se retrouve accusé d'avoir commis un viol sur une de ses camarades de lycée. Qui Amelia choisira-t-elle de croire et jusqu’où ira-t-elle pour essayer de protéger son fils ?