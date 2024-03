Tout pour mon fils !

Après la mort de son mari, Amanda et son fils Max s'installent à Sunny Vale Park, dans l'espoir de commencer une nouvelle vie, malgré de gros problèmes d'argent. Elle travaille comme conseillère au lycée local et fait la connaissance de Locklan, le proviseur, qui gère aussi une association de bienfaisance. Rex qui a honte de leur situation financière prétend être fils de millionnaire.Il sort avec Darla, la fille de Locklan, qui ne tarde pas à l'accuser de viol et à faire chanter Amanda. Elle apprend que Locklan tire les ficelles.