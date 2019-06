NEWS - Mardi 15/12/15 - 11:41

Pour fêter le Réveillon du nouvel an en beauté, TF1 et Nikos Aliagas vous donnent rendez-vous le 31 décembre à partir de 00h30 pour un nouveau numéro de Toute la musique qu'on aime. L'occasion de débuter la nouvelle année en musique et dans la bonne humeur.