Toute l’équipe de MYTF1 vous souhaite une très belle année 2018

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

3, 2, 1… Très belle année 2018 ! Toute l’équipe de MYTF1 vous présente ses meilleurs vœux. Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, vos programmes préférés seront bel et bien de retour dans les prochains mois.

Après une année bien remplie sur TF1, il est temps de tourner la page pour un nouveau chapitre qui s’annonce très riche en surprises. Pour le plus grand plaisir des téléspectateurs, vos programmes préférés ainsi que des inédits seront diffusés. Voici un petit aperçu de ce qui vous attend dans les prochains mois…

En 2018, les programmes phares seront de retour. C’est le cas de The Voice, avec une nouvelle saison inédite qui risque de vous surprendre. Comme en témoignent les premières images dévoilées, les quatre coachs seront de nouveau scotchés par les talents en compétition. Zazie, Mika, Florent Pagny et Pascal Obispo devront tout tenter pour dénicher la plus belle voix de France. Un rendez-vous à ne pas manquer, très bientôt sur vos écrans…

Du côté des fictions, les nouveautés ne manqueront pas. Le 8 janvier prochain à 21 heures, Sam sera de retour. Pour cette deuxième saison, l’actrice Natacha Lindinger reprendra ainsi le rôle de Mathilde Seigner aux côtés de Fred Testot, Charlotte Gaccio ou encore Fanny Gilles.

Autre grand rendez-vous de ce début d’année 2018 : Les Innocents qui débarquera le 11 janvier à 21 heures. Odile Vuillemin et Tomer Sisley seront à l’affiche de cette mini-série signée Frédéric Berthe. Cette fiction relate l’histoire de deux adolescents témoins d’un règlement de comptes qui tourne au drame faisant plusieurs victimes. Pour cacher leur relation homosexuelle, Yann et Lucas gardent le silence. Mais la tutrice d’un des garçons est en charge de l’enquête. Une course contre la montre commence puisque les deux témoins sont aussi devenus des cibles faciles.

Du lundi 8 janvier au dimanche 14 janvier, Jean-Luc Reichmann vous donnera aussi rendez-vous avec une semaine spéciale « Pièces Jaunes 2018 ». Tout au long de la semaine, les candidats de l’émission se mobiliseront pour tenter de remporter un maximum d’argent afin de soutenir l’association.

Place à la télé-réalité ! En 2018, vous continuerez de suivre les aventures de nos chers cœurs brisés sur NT1 avec des épisodes inédits. Mais que va-t-il se passer dans la Villa ? Réponse dans les prochaines semaines…

Et ce n’est que le début… Soyez donc au rendez-vous sur TF1 !