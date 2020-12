Toute la musique qu'on aime - Nikos Aliagas invite chanteurs, comédiens et humoristes pour la nouvelle anée

Jeudi 31 décembre à 23h30 sur TF1, Nikos Aliagas chante, danse et fête le Réveillon en chansons avec vous !

Changement d’année en musique avec Nikos Aliagas et de nombreux chanteurs, comédiens, humoristes… venus fêter avec lui le passage à l’année 2021 à Disneyland Paris, qui a exceptionnellement ouvert ses portes pour l'occasion.



Avec Amir, Bilal Hassani, Bruno Solo, Carla Bruni, Elie Semoun, Fauve Hautot, Florent Peyre, Jean-François Piège, Vanessa Guide, Philippe Lacheau, Tarek Boudali et Julien Arruti, Louane et Thomas Dutronc à ses côtés, Nikos Aliagas invite les téléspectateurs à achever l’année en musique en réécoutant les meilleurs tubes de l’année. L’occasion pour chaque invité de partager la playlist de ses chansons préférées, celles qui évoquent un souvenir particulier, celles qui les font danser… !

Avec Toute la musique qu'on aime, vous allez chanter, danser et fêter le Réveillon en chansons avec nos invités.

Toute la musique qu'on aime, Jeudi 31 décembre à 23h30 sur TF1