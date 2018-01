Toute la musique qu'on aime - Spéciale Bonne Année 2018

Nikos Aliagas invite les téléspectateurs à changer d’année en musique, en revivant les meilleurs moments de variété à la télévision ! Pour l’occasion, Nikos Aliagas donne rendez-vous à une pléiade d’artistes sur une péniche parisienne. Ensemble, ils reviendront sur l’année 2017 et fêteront cette nouvelle année en musique ! Bénabar, François-Xavier Demaison, Arthur Jugnot, Serge Lama, Jonathan Lambert, Louane, Camille Lou, Alex Lutz, Nawell Madani, Isabelle Nanty, Jeff Panacloc et Jean-Marc, Alex Ramires, Sarah Stern, Claudia Tagbo et Michael Youn partageront la playlist de leurs chansons préférées, celles qui leur évoquent un souvenir particulier, celles qui les font danser…Samedi 31 décembre, grâce à Toute la musique qu'on aime, vous allez chanter, danser et fêter le réveillon en chansons avec nos invités.