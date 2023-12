Trafic d'influence

Deux députés, Maxime de Labardière et Gérard Ravanelli attendent leur transfert au palais de justice. Ils viennent d’être condamnés à cinq ans de prison pour trafic d’influence. Ils ne se connaissent pas, n’ont rien en commun et se détestent immédiatement. Sandrine Athan, policier aux principes rigoureux, a reçu l’ordre d’escorter les deux hommes vers leur prison. Seulement voilà : la France et sa capitale sont paralysées par une grève générale. Ce qui d’habitude est un banal transfert va devenir une épopée de trois jours.